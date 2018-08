SV vil ta mobilsaka til kontrollkomiteen

innenriks

– Sandberg var ikkje berre eit unntak, han var faktisk eit døme. Her er det fleire tilhøve som avslører ein elendig tryggleikskultur i regjeringa, seier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som sit i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NTB.

Han siktar til at også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærar har hatt med seg mobiltelefonar til høgrisikoland utan å ta nødvendige forholdsreglar.

– SV har framleis ei rekkje spørsmål vi vil ha svar på, og tek no denne saka til kontrollkomiteen. Vi må koma til botnar i kor omfattande mangelen på tryggleiksrutinar i departementa har vore, og korleis dette kunne skje, seier han.

Sandberg blei måndag erstatta av Harald Tom Nesvik som fiskeriminister. Sandberg måtte gå fordi han tok med seg tenestetelefonen til Iran og ikkje varsla statsministeren om reisa dit.

Fylkesnes meiner saka svekkjer statsminister Erna Solberg (H).

– Ho har no eit dårleg utgangspunkt for høyringa om svikt i beredskapen seinare i månaden. Sandberg-saka og den knusande kritikken frå Riksrevisjonen mot arbeidet til regjeringa med beredskap må sjåast i samanheng. Erna Solberg gjekk til val på å gje landet gjennomføringskraft på tryggleik og beredskap, men leverer no sviktande leiing og manglande tryggleikskultur.

