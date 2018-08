Sandberg følgde ikkje mobilreglane under Kina-reise

innenriks

– På reisa til Kina 20.–28. mai 2018 medbringa eg også min tenestetelefon, noko som er i strid med gjeldande retningslinjer i departementet. Dette var feil, skriv Sandberg.

Arbeidarpartiet hadde stilt statsministeren spørsmål om ho kan forsikre at ikkje sensitive opplysningar frå mobilen er «kompromittert» under Iran-ferien eller andre reiser.

– Eg følgde heller ikkje rutinen for varsling av medbringa tenestetelefon til eige departement. Verken eg eller andre i departementet som i løpet av reisa fekk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerheitsansvarlege i departementet slik departementets retningslinjer tilseier. Eg har nytta same tenestetelefon i perioden frå Kina-reisa til og med feriereisa til Iran, skriv han vidare.

Han opplyser at telefonen vart tatt hand om av departementet tysdag 31. juli, dagen etter at han kom heim frå Iran, og at den vart overlevert Politiets tryggingsteneste 2. august.

Sandberg opplyser vidare at han sidan juni i år har hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tenestetelefonen, men skriv at dette ikkje gir tilgang til informasjon gradert etter sikkerheitslova.

Det er venta at Sandberg blir erstatta som fiskeriminister i eit ekstraordinært statsråd måndag.

(©NPK)