Siv Jensen: Listhaug er ein klar nestleiarkandidat

innenriks

Før avgangen til Sandberg blei kjend, skal Siv Jensen og Sylvi Listhaug ha avklart at den tidlegare justisministeren var villig til å gå inn som ny nestleiar etter Sandberg, erfarer VG. Avisa skriv at avklaringa kom i helga. Dette blir i partiet tolka som om at Listhaug er den føretrekte kandidaten til Jensen.

Samtidig meiner andre sentrale Frp-kjelder at sentralstyret ikkje bør henta inn ein ny person i leiing, men heller konstituera 2. nestleiar Ketil Solvik-Olsen som første nestleiar, skriv Aftenposten.

