Støre varslar tryggleikskøyr mot regjeringa til hausten

innenriks

Ap-leiaren gjekk raskt til temaet tryggleik, da han talte til dei mange frammøtte på Kanaltorget i Arendal under Arbeidarpartiets «partitime» under Arendalsveka måndag.

Støre varsla at oppfølginga av den krasse rapporten til Riksrevisjonen frå juni, som viser liten framgang i arbeidet med å sikre terrorutsette bygg og infrastruktur – eitt år etter at statsminister Erna Solberg (H) forsikra at regjeringa hadde kontroll, blir hovudsaka for Ap i haust.

– Sminka

– Og det er ein samanheng til saka med Per Sandberg, med ei dårleg og slepphendt styring med tryggleik, for i dag er telefonane tilgangen til nettverk og saksbehandlingssystem. Derfor har vi retningslinjer og rutinar, og dei må følgjast, følgde Støre opp.

Støre seier han støttar karakteristikken til KrF-politikar Hans Fredrik Grøvan om at Erna Solberg «sminka» tryggleikssituasjonen før valet i fjor.

– I fjor sa statsministeren at no har vi kontroll, men no seier Riksrevisjonen eitt år etter at nei, det har regjeringa ikkje. Gjennom det arbeidet regjeringa har gjort, har vi ikkje klart å leva opp til dei måla tryggleikslova gjev oss for å sikra infrastruktur, vassforsyning, elforsyning og kritiske bygg, sa Støre.

Refsa val av justisministrar

Han refsa vidare regjeringa for å ha sett fleire polariserande personar i justis- og beredskapsministerstolen.

– Å vera justisminister skal vera ein samlande posisjon som skal gje tryggleik til sårbare menneske. I dagane før påske opplevde vi at offer for 22. juli-terroren flytta heim til foreldra sine fordi dei var redde for det ein justis- og beredskapsminister hadde sagt. Det er ikkje slik fellesskapet gjev tryggleik og tryggleik til befolkninga, sa Støre.

Partitimane under Arendalsveka, som er inspirert av dei tradisjonelle politiske talane under svenske Almedalsveckan, er ifølgje arrangørane meint å gje rom for dei gode talarane og til å setja retorikk og talegåver i sentrum. Ap valde å «toppa laget» med både Støre, Oslos byrådsleiar Raymond Johansen og partisekretær Kjersti Stenseng, ispedd mjuk elektronika og humoristisk korsong.

–

(©NPK)