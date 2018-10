Pensjonsforslag kan bli utsett

innenriks

Innstillinga frå komiteen skulle etter planen liggja føre seinast 23. oktober. Men no kan det henda at komiteen vel å utsetja behandlinga av saka, seier komitéleiar Henrik Asheim til NTB.

– Dette er ikkje bestemt enno. Det skal diskuterast på komitémøtet tysdag, der vi skal avgjera kva saker det hastar å få vedteke i Stortinget, seier Asheim.

Mykje å gjera

Han avviser at ei eventuell utsetjing av pensjonssaka handlar om det komande vegvalet til KrF om å gå til høgre eller venstre.

– Men vi er i ein situasjon der opposisjonspartia arbeider med dei alternative budsjettåra sin. Dei har mykje å gjera, seier han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes, som også sit i finanskomiteen, trur derimot at vegvalet til KrF vil vera utslagsgjevande.

Avheng av vegvalet til KrF

– Dersom KrF vel å gå inn i regjeringa vi har i dag, spøkjer det nok for dette viktige forslaget. Vel dei å gå til venstre, er det gode moglegheiter for at det blir vedteke, seier Moxnes til NTB.

Spørsmålet om opptening av pensjon frå første krone i ordninga med obligatorisk tenestepensjon (OTP) er den store saka til opposisjonen i haust. Arbeidarpartiet og SV står saman om forslaget. Det skal gje betre pensjon for utsette grupper som deltidsarbeidarar, vikarar og ungdom i private bedrifter.

KrF og Sp har så langt ikkje teke stilling til forslaget, mens regjeringspartia er imot.

