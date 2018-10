BT-redaktør: – KrF Hordaland er veldig delt

innenriks

Politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, trur duellen måndag kveld kan påverka for kva ein del medlemmer i fylkeslaget fell ned på.

– Det er Hareide ein har høyrt mest til no. Han har halde talen sin og har skrive bok, og sjølv om fleire kritikarar har fått komme til orde, så er det klart at det å høyra argumenta til Ropstad, kan bli utslagsgjevande for nokre, seier Gudbrandsen til NTB.

Mens Hareide gjorde det klart i ein tale 28. september at han ønskjer å gå i regjering med Ap og Sp, kjempar Ropstad for at partiet skal gå inn i den noverande regjeringa.

Dei to møtest til ein såkalla «pop ut»-duell i regi av BT på forsamlingshuset Betlehem i Bergen, før dei to KrF-toppane stiller til lukka medlemsmøte same staden.

Delt fylkeslag

Kva dei 16 delegatane i Hordaland vil enda opp med å stemma under det ekstraordinære landsmøtet 2. november, er førebels heilt ope. Kva delegatar som blir sende, blir avgjort under eit ekstraordinært fylkesårsmøte 27. oktober.

– Hordaland er eit veldig delt fylke. Avventande og spent er den beste måten å beskriva stemninga på her. Ein er også spent på kva som blir effekten av nyinnmeldingane, seier Gudbrandsen.

Per. 9. oktober hadde partiet fått over 1.500 nye medlemmer på landsbasis etter talen til Hareide. 165 av dei i Hordaland. I KrF er det bekymring etter at fleire har gått ut og oppmoda folk til å melda seg inn i partiet eine og åleine for å påverke vegvalet.

Fryktar motivasjonstap

I Bergen samarbeider KrF allereie med Ap, saman med Venstre, i byråd. Gudbrandsen seier ho opplever at det er stor støtte til dette samarbeidet blant medlemmene av Bergen KrF, og at mange er positive til eit Ap-samarbeidet også nasjonalt.

– Men samtidig er det bekymring for kva utslag det vil få. Ein ting er å samarbeida lokalt, men viss ein endar opp med å fella Solberg-regjeringa, er det ei frykt for at mange medlemmer vil mista motivasjonen for å stå på for partiet, og dei treng jo absolutt alle medlemmer opp mot valet neste år. Det vil vera nødvendig å halda folk motivert uansett kva side dei høyrer til, så folk er spente, fortel Gudbrandsen.

Tidlegare i år mista byrådet fleirtalet i bystyret, då KrF- varaordførar Marita Moltu valde å melda overgang til partiet Dei Kristne.

Gudbrandsen seier det kan tenkjast at fleire KrF-medlemmer melder overgang til Dei Kristne, dersom KrF vel å samarbeida til venstre, men meiner lekkasjar til høgrepartia truleg er meir å bekymra seg for.

– Men den største bekymringa er knytt til at medlemmer vil bli passive, og at tillitsvalde og medlemmer som ein treng til å drive valkamp, vil mista gnisten, peikar ho på.

