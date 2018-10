Evakuerte i Skjåk blir åtvara mot å flytte tilbake

innenriks

Fleire vegar i Sogn og Fjordane og Oppland var natt til måndag framleis stengde som følgje av høg vasstand og ras. Måndag morgon vart nokre av desse vegane opna igjen. Fleire stadar blir det jobba på spreng for å førebyggje skader.

I Skjåk er 77 personar evakuerte frå bustadane sine på grunn av vassmengdene. Litt før klokka sju måndag morgon opplyste kommunen på sine nettsider at flaumen ser ut til å ha nådd toppen, og at den no er på retur.

Både kommunen og politiet åtvarar dei evakuerte mot å flytte heim no, blant anna på grunn av fare for jordras når vatnet trekker seg tilbake og trykket i bakken blir borte.

Kommunen ber befolkninga om å spare på vatnet og framleis koke drikkevatnet.

Store vassmengder

Det er store vassmengder i fleire vassdrag på Vestlandet, blant anna i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. Også i Luster har fleire blitt evakuert. Mange har fått vatn i kjellaren, og fleire vegar er stengde.

Varselet om flaumfare er ifølgje varsom.no framleis på oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland måndag. Flaumvarselet for Gudbrandsdalslågen er sett til gult nivå.

I Hordaland truar vassmassane ifølgje Bergens Tidende Opo bru på riksveg 13 midt i Odda sentrum. Brua er framleis stengt etter at den har fått seg ein knekk av vassmassane som fossar nedover elva.

Nattejobbing

Mange bruer og vegar er også stengt langs elva Otta i Oppland. I løpet av søndagskvelden steig vatnet i elva med 40 centimeter i Sel kommune, og ifølgje Gudbrandsdølen Dagningen er det no på nivå med normal vårflaum.

I Skjåk vart det natt til måndag arbeidd med å sikre elvebreidder mot leirskred og flaum, framleis i sidelengs striregn. Alle rundballar vart fjerna frå elvebreidda, og alle campingvogner på Otta camping vart frakta vekk frå den stigande vasslinja.

Isolert

Det er allereie varsla at skular og barnehagar i Skjåk er stengde måndag som følgje av flaumen. Søndag måtte folk i opplandskommunen evakuerast med traktor på grunn av dei enorme vassmengdene rundt husa deira, noko som vart omtalt i lokalavisa Fjuken.

– Eg er ein godt vaksen kar, men eg har aldri opplevd noko liknande, sa Skjåk-ordførar Elias Sperstad (Sp) til NTB.

Søndag var 30 innbyggjarar i Luster kommune i Sogn og Fjordane ikkje berre isolerte – dei hadde også mista straumen.

– Det er framleis 20 stykke som er isolert på to plassar. Elva stig markant, særleg Fortunselva, og vi følgjer med på situasjonen, sa ordførar Ivar Kvalen i Luster kommune til VG seint søndag kveld.

Steinras

I 23-tida søndag gjekk eit steinras over fylkesveg 53 på vestsida av Finnsåstunnelen i Årdal i Sogn og Fjordane. Ifølgje politiet fekk ein bil materielle skader, og fylkesvegen vil vere stengt mellom Fodnes og Årdalstangen på grunn av raset, minst fram til det er gjort ei vurdering av området klokka 11 måndag.

Mens flaumfaren vart oppgradert til raudt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget søndag, er farenivået redusert til gult for heile området måndag.

