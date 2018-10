Politiet set i verk ytterlegare søk etter sakna hummarfiskar

innenriks

Ein 47 år gammal mann er sakna etter at ein sjark forliste i Årsvågen i Bokn kommune laurdag formiddag. Måndag blei det sett i gang ytterlegare søk i området. Politiet reknar med at mannen er omkommen.

Politiet er på staden med innsatsleiar for å koordinera søket. Det er bedt om bistand frå Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), som stiller med to båtar til overflatesøk. Politiet har også bede Sola flyklubb om hjelp til søk frå lufta.

Søndag blei leitinga flytta til land, og søka gjekk føre seg langs strandlinja. Politiet får stadig hjelp av frivillige frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dykkarar frå brannvesenet har også bidrege.

Det var like etter klokka 11 laurdag at Hovudredningssentralen Sør-Noreg fekk melding om at ein sjark med to menn om bord var sakna sør for Vestre Bokn søraust for Karmøy i Rogaland. Ein 51 år gammal mann blei laurdag ettermiddag henta livlaus opp av vatnet og seinare erklært død på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Det er rekna med at dei to mennene reiste ut laurdag morgon, men ingen har vore i kontakt med dei sidan fredag. Det kan ha teke fleire timar frå sjarken fekk problem til politi og redningspersonell blei varsla.

(©NPK)