Annonsørane sviktar TV-kanalane

Det er nye tal frå Mediebarometeret frå Mediebyråforeningen som viser at TV-gruppa (lineær TV) i september i år har ein marknadsdel på 37 prosent, mens den i fjor låg på 39,3 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

Dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen er overraska over tala og meiner at ei av årsakene kan vere at annonsørane ikkje har hatt trua på TV-satsingane som er blitt lanserte i haust.

Overgangen frå NRK til TV 2 har for eksempel vore svært dårleg for talkshow-kongen Fredrik Skavlan, som har mista fleire hundre tusen sjåarar.

Samtidig pustar internett no TV i ryggen. Annonsemarknaden på nett auka med 8,5 prosent i september og ligg an til å gå forbi TV som den største annonsekategorien i løpet av året. Det er i så fall for første gong. Internett har no ein marknadsdel på 35,9 prosent.

– Det kjem til å bli ein milepæl, og noko vi har venta på i mange år. Eg trur dette skjer i 2018. Men det vil bli ekstremt jamt dei kommande månadane, seier Jarle Thalberg i mediebyrågrupperingen Group M til avisa.

Også radiostasjonane slit med å få inn annonsekroner. I september i år fall annonseinntektene med 10,6 prosent for denne marknaden.

