Fleire nye bustadar selde i september

innenriks

Det samla nybustadsalet i tredje kvartal auka med 3 prosent målt mot same kvartal i fjor, men hittil i år ligg salet 6 prosent under fjoråret.

– Vi har ein bra månad i september. Det er for tidleg å friskmelde, men vi skal vere glad for ein trend som viser ei betre utvikling i marknaden, sa direktør Per Jæger i Boligprodusentene då han la fram dei nye tala i Oslo tysdag.

Men så langt i år ligg både sal og igangsetting under nivået i fjor.

– Dei siste tolv månadane er det selt 26.569 bustader. Dette er 13 prosent under nivået for eit år sidan. Dei siste 12 månadane er det igangsett 28.280 bustader, 12 prosent under nivået for eit år sidan, seier Jæger.

Igangsettinga av nye bustadar i tredje kvartal var 7 prosent lågare enn i same kvartal i fjor. Igangsettinga fordelt på bustadtype hittil i år viser ein nedgang på 15 prosent for einebustadar, 25 prosent for småhus og 4 prosent for leilegheiter.

