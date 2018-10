Grøvan varslar omkamp på KrF-landsmøtet om stemmerekkjefølgja

innenriks

– Konstruert for å parkera eitt av tre forslag, seier KrFs parlamentariske nestleiar Hans Fredrik Grøvan om forslaget til voteringsrekkjefølgje til det ekstraordinære landsmøtet som 2. november skal avgjera vegvalet til partiet.

I sakspapira som blei klare og sende ut tysdag kveld, blir det lagt opp til at forslaget til Grøvan om å «fortsette som konstruktivt opposisjonsparti (...) på ikke-sosialistisk side» blir sett opp mot å søkja å gå i regjering.

Dersom forslaget til Grøvan fell, skal det stemmast over forslaget til partileiar Knut Arild Hareide om å søkja regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet eller nestleiar Kjell Ingolf Ropstads forslag om å søkja regjeringssamarbeid med Høgre, Framstegspartiet og Venstre.

Overstyring

– Det gjev inga meining å leggja opp til ei avstemming der ein først skal be landsmøtedelegatane ta stilling til å gå i regjering eller ikkje. Det er ingen som har foreslått å gå i regjering for regjeringa si skuld. Det er berre ein grunn til at ein har valt å gjera det på denne måten, og det er for å eliminera det tredje forslaget, seier Grøvan til NTB.

– Dette er ei kraftig politisk overstyring som legg opp til å ta frå landsmøtedelegatane ei reell moglegheit til fritt å ta stilling til dei tre ulike forslaga. Dermed vil ein også svekkja legitimiteten til landsmøtet. Dette er konstruert for å parkera sentrumsvegen, legg han til.

Føreslår endring

Grøvan varslar omkamp når det ekstraordinære landsmøtet samlast.

– Eg arbeider saman med fleire andre om eit alternativt forslag til voteringsorden og rekkjefølgje. Det finst ulike måtar å gjera dette på, meiner han.

Ei moglegheit er ifølgje Grøvan å setja alle dei tre forslaga opp mot kvarandre. Dersom ingen får fleirtal, går dei to vegvala med flest stemmer vidare til ein andre voteringsrunde.

– Eit stort mindretal i landsstyret støttar meg. Eg har gjort kjent for Hareide at eg arbeider for eit alternativt forslag. Så får det bli opp til landsmøtet, seier Grøvan.

(©NPK)