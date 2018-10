Høgre: Ufint med aksjonar for å påverke KrF-prosess

innenriks

– Det er ufint og ugreitt å oppfordre til aksjonar og mobilisering for å få folk til å melde seg inn i eit parti for å påverke i ei bestemt sak, seier Høgres generalsekretær John-Ragnar Aarset til NTB.

– Det er ufint å utnytte og prøve å kuppe politiske parti for å oppnå eit særskilt vedtak. Eg håpar ikkje at KrF opplever det i den prosessen partiet er inne i no, legg han til.

Alliansen-leiar Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF for å kunne stemme dei til høgre i Oslo, melde Nettavisen måndag. I helga oppfordra også nettstaden Resetts redaktør Helge Lurås folk til å melde seg inn i KrF og påverke valet.

Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng meiner det er heilt naturleg at folk som deler KrFs grunnsyn og vil påverke, no melder seg inn.

– Men eg håpar folk melder seg inn i det partiet dei er mest einige med, og ikkje berre av taktiske årsaker i eit parti som dei verken stemmer på eller sympatiserer med, seier ho til NTB.

KrF skal på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november avgjere om partiet skal følgje sin leiar Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, eller fortsette samarbeidet med Solberg-regjeringa.

Sidan Hareide gav sitt råd i ein tale til landsstyret 28. september, har partiet fått over 2.000 nye medlemmer.

