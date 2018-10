KrFU-toppar i e-post: De dolkar oss i ryggen

innenriks

VG har fått tilgang til e-posten, som skal vera sendt tysdag formiddag. Han har tittelen «Et grovt tillitsbrudd», og det blir slege fast at ungdomspartiet no er i ei tillitskrise, skriv avisa.

– Før valet av nytt sentralstyre var alle einige om at vi ikkje skulle blanda meining i retningsvalet og valet av tillitsvalde. Det heldt vi oss lojale til, med den konsekvensen at de no dolkar oss i ryggen ved første vegkryss, heiter det i e-posten.

KrFU er splitta i spørsmålet om partiet bør følgja rådet til partileiar Knut Arild Hareide og søkja regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet eller halda fram samarbeidet med den noverande regjeringa. Helga før Hareide gav rådet sitt, røysta likevel landsmøtet til KrFU for at KrF skal bli ein del av den noverande regjeringa.

E-posten VG omtalar, er sendt til dei to nestleiarane i KrFU Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, og i tillegg til sentralstyremedlemmene Emma Løvaas Akyeampong, Karine Skoglund og Kristofer Olai Ravn Stavsen.

Avsendarane åtvarar mot følgjene av å stemma mot vedtaket til KrFU-landsmøtet.

– Vi har respekt for at de ikkje ønskjer å stemma mot eig overtyding, men då må de heller trekkja dykk og gje plassen til nokon som kan stemma i tråd med det organisasjonen har vedteke, heiter det.

KrFU-leiar Martine Tønnessen stadfestar overfor NTB at delegasjonen til landsmøtet har fått brevet.

– Dette vil vi diskutera internt, og eg ønskjer ikkje å kommentera dette ytterlegare, skriv ho.

(©NPK)