Norsk barnevernssak opp i Menneskerettsdomstolen

Saka blei behandla i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i fjor, men no skal ho behandlast på nytt av den høgste instansen til domstolen – storkammeret.

Saka blei teken vidare sidan saksøkjaren tapte med knappast mogleg margin – tre av dommarane var usamde med fleirtalet på fire i at Noreg hadde brote artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen (EMK) om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Kritikk mot barnevernet

Kvinna i 30-åra fødde sonen sin i 2008 og fekk innvilga opphald på ein mødreheim. Der slo dei tilsette raskt alarm fordi guten mista vekt, og fordi mora i deira auge ikkje forstod behova hans. Same året mista ho omsorga for barnet.

I 2009 avgjorde tingretten at mora skulle få tilbake omsorga for sonen, men guten blei aldri ført tilbake. Lagmannsretten kom likevel fram til motsett konklusjon. Guten blei flytta til fosterheim, og i 2012 avgjorde det norske rettsapparatet at fosterforeldra skulle få adoptera guten, skriv Dagbladet.

I tingretten blei barnevernstenesta kritisert for at jordmødrene på sjukehuset ikkje hadde fått forklara seg for fylkesnemnda om korleis barselperioden hadde vore, skriv avisa. Sjukehuset leverte i oktober 2008 ein rapport som var svært positiv for den unge mora.

Mødreheimen blei kritisert for å ha underslege prøvesvar som viste at babyen hadde ein augeinfeksjon som kunne ha forklart latskap og dårleg matlyst.

Under angrep

Kvinna og mannen hennar har i dag to barn som bur heime. Ifølgje Dagbladet har barnevernet i den nye heimkommunen deira aldri trekt omsorgsevna deira i tvil.

Frå både Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia og Belgia er det sendt inn støtteskriv for saka til saksøkjaren. Dei meiner alle at Noreg har brote menneskerettane ved å tillata at barnet blei adoptert av fosterforeldra – utan godkjenning frå saksøkjaren. På den andre sida har den norske staten fått støtteerklæringar frå Danmark, Italia og Storbritannia, skriv VG.

Saka er så viktig at Regjeringsadvokaten sjølv, Fredrik Sejersted, reiser ned for å prosedera saka for den norske staten.

Den franske advokaten Gregory T. D. Dieudonne som representerer den norske mora, seier til VG at han vil ha søkjelys på det han meiner er ein systemfeil ved det norske barnevernet. Han viser til at barnevernet i Noreg er under angrep både nasjonalt og internasjonalt.

Usamd i kritikken

Advokaten til fosterforeldra, Mette Yvonne Larsen, meiner på si side at kritikken mot barnevernet er feil.

– Også i samfunnet vårt veg retten til familieliv etter artikkel 8 tungt og er sentral. Men retten barnet har til å halda oppe dei banda som er skapt ved ei plassering utanfor heimen, veg også tungt. Eg deler ikkje ein del av den kritikken som kjem frå austeuropeiske land når det gjeld det norske barnevernet, seier Larsen til VG.

Til saman ni barnevernssaker har dei siste åra vore behandla eller skal behandlast av EMD. Noreg blei dømd for brot på artikkel 8 i EMK i ei tilsvarande sak i september, men er så langt blitt frifunnen i tre.

