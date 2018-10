– Uakseptabelt og beklageleg, seier Frps parlamentariske leiar

innenriks

Keshvari har ifølgje Aftenposten levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner. Avisa kan dokumentera at han har vore i heimbyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

– Dette er svært beklageleg og heilt uakseptabelt. Samtidig er eg glad for at Keshvari har kontakta Stortingsadministrasjonen for å få kartlagt kva som er utbetalt ureglementert slik at han kan få betalt tilbake dette, seier Limi til NTB.

Vanskeleg situasjon

Han seier at Framstegspartiet ikkje har vurdert om avsløringa vil få partimessige konsekvensar for Keshvari. 37-åringen sit i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og er fast møtande vararepresentant for partileiar Siv Jensen.

– Dette er først og fremst ei sak mellom Stortinget og Keshvari. Det har så langt ikkje vore tema å følgja opp saka internt. Det viktigaste no er å få rydda opp, noko Keshvari sjølv har teke initiativ til. Dernest er vi opptekne av å følgja han opp i det som heilt klar er ein vanskeleg situasjon, seier Limi.

Keshvari har vore sjukmeld sidan 9. oktober. Limi opplyser at han blei orientert tysdag, då også Stortingsadministrasjonen blei orientert av advokaten til Keshvari.

Eigna til å svekkja tilliten

NTB har spurt om eit intervju med Frp-leiar Siv Jensen, men statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet seier at det onsdag kveld er Limi som kommenterer saka for Framstegspartiet.

– Lov og orden er eit viktig saksområde for Frp og for mange av veljarane til partiet. Kan saka svekkja tilliten?

– Dette er ei uheldig sak og eigna til å svekkja tilliten til politikarane. Samtidig er det raskt teke initiativ til å rydda opp, seier Limi.

(©NPK)