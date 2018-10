Britisk selskap med oppgjevne kundar tek over Sørlandsbanen

innenriks

Det britiske transportselskapet Go-Ahead vann anbodskonkurransen om Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med NSB og svenske SJ.

Privateigde Go-Ahead er størst på jernbane i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også drift i Tyskland, Singapore og Dublin. No står Noreg for tur – med ein kontrakt som varer frå desember 2019 til desember 2027 og høve for forlenging i ytterlegare to år.

Misnøgde kundar

Men på heimebane har togselskapa under Go-Ahead-paraplyen slite med svak kundetilfredsstilling, forseinkingar og kanselleringar.

Fire av ti kundar seier at dei får valuta for pengane når dei reiser med Go-Ahead-selskap, mot sju av ti for dei best likte selskapa.

På linja med dei mist nøgde passasjerane er berre 28 prosent nøgde, ifølgje undersøkinga som den uavhengige forbrukarorganisasjonen «Which?» har utført.

Krev garanti

Jernbanedirektoratet har ifølgje DN kravd at Go-Ahead stiller ein halv milliard kroner i garanti mot kontraktsbrot her i landet.

Ifølgje Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik var Go-Ahead 21 millionar kroner rimeligere enn nærmaste konkurrenten. NSB og SJ har no ti dagar på å fremja eventuelle klager før det kan inngåast formell kontrakt.

– Alle tre hadde svært gode tilbod. Kvalitet skulle telja 60 prosent og pris 40 prosent. Det var marginale forskjellar på kvaliteten som blei tilbode. Til slutt blei prisen avgjerande, seier Slotsvik.

Go-Ahead får eit vederlag på 1,5 milliardar kroner over ti år. Total verdi av kontrakten gjennom heile avtaleperioden er rundt 5,8 milliardar kroner.

Tog for pengane

NSB, som i dag trafikkerer dei tre strekningane, ønskjer Go-Ahead lykke til og lovar å etablera eit godt samarbeid for å sikra ein smidig overgang for kundar og medarbeidarar. Go-Ahead Nordic har som mål å ta over personellet NSB har i dag.

Mens NSB-direktør Arne Fossen innrømmer at han er skuffa over ikkje å gå til topps i anbodskonkurransen, er samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nøgd. Han meiner togtilbodet blir minst like godt som i dag, samtidig som driftskostnadene over ein tiårsperiode vil bli halvert.

– Det utgjer godt over 3 milliardar kroner. Det kan ein få mange forbetringar i jernbanetilbodet for, seier Dale.

Skarp kritikk

Dei tilsette som byter arbeidsgjevar frå NSB til Go-Ahead skal etter reglane i arbeidsmiljølova og jernbaneloven behalda løns- og arbeidsvilkåra dei har i dag. Go-Ahead vil dessutan tilby ei pensjonsordning på linje med avtalen i NSB.

Opposisjonspartia på Stortinget er kritiske til at jernbanedrifta hamnar på engelske hender.

– I staden for å splitta opp, burde ein samla drifta i eit lite jernbaneland som Noreg, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

SV-leiar Audun Lysbakken viser til misnøgde engelske kundar og fryktar at vi får «Ryanair-tilstandar» på norske skjener. Raudt-leiar Bjørnar Moxnes hevdar at regjeringa lèt omsynet til profitten til togselskapa gå framfor behova til togpassasjerane, mens jernbanepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Sverre Myrli meiner tilbodet vil bli dårlegare.

Forbundsleiar Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund reagerer skarpt.

– Eg kan ikkje skjøna at det er staten si oppgåve å finansiera eit selskap som berre er drive av profitt, seier Sætre.

Langsiktig strategi

Kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic avviser kritikken.

– Vi har ein langsiktig strategi om å veksa i heile Norden. Det er feil å seia at vi er inne i dette for å henta ut kortsiktig profitt, seier ho.

Ho seier også at det finst andre forbrukarundersøkingar der selskap under Go-Ahead-paraplyen har ei samla kundetilfredsstilling på 87 prosent på det beste.

(©NPK)