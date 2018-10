Fire av ti ferske politifolk i jobb

innenriks

Tala frå direktoratet viser at 41,8 prosent av studentane som stod på eksamen i vår, hadde jobb i politiet ved utgangen av september. 12,1 prosent har fått fast jobb.

På same tid i 2017 hadde 51,9 prosent jobb i politiet, og 11,9 prosent hadde fast jobb.

Av studentane som gjekk ut våren 2017, hadde 84,6 prosent stilling i politiet ved utgangen av september 2018. 61,4 prosent frå dette kullet har fast jobb.

Tala for 2016-kullet viser at 93,4 prosent har stilling i politiet, og 81,7 prosent av dei har fast jobb.

– Tilsettingar av avgangsstudentar i år er berre finansiert for siste kvartal, og det forklarer at tala hittil i år er litt svakare enn tidlegare. Stillingane er fullfinansierte frå 2019 dersom budsjettet som er lagt fram no, blir vedtatt. Det vil derfor bli lyst ut mange stillingar i politiet fram mot nyttår, seier assisterande politidirektør Håkon Skulstad.

