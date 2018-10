For første gong skal eit utanlandsk selskap drifte norsk togtrafikk

innenriks

Både NSB og svenske SJ var med i finalen, men nådde ikkje opp.

Go-Ahead er eit privat selskap som høyrer heime i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også vunne fleire kontraktar i Tyskland. Selskapet har oppretta eit norsk dotterselskap Go-Ahead Noreg AS, som skal stå for drifta.

Kontrakten omfattar regiontog på Sørlandsbanen, lokaltog på Arendalsbanen og lokaltog på Jærbanen i tett samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus.

Trafikkavtalen varer frå desember 2019 til desember 2027, med moglegheit for forlenging i to år.

– Alle tre som leverte anbod, hadde svært gode tilbod, kvalitet skulle telje 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjellar på kvaliteten som vart tilbode. Til slutt vart prisen avgjerande, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på ein pressekonferanse onsdag.

Selskapet vil få eit vederlag på 1,5 milliardar kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom heile avtaleperioden ligg på rundt 5,8 milliardar kroner.

Sparer store summar

– Alle tilboda låg på under halvparten av nivået vederlaget ligg på i dag. Vinnaren var i tillegg 21 prosent billigare enn nærmaste konkurrent, sa Slotsvik.

I dag er det NSB som er ansvarleg for togoperasjonen på strekningane. Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterande togpersonell frå NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidleg i mobiliseringsfasen.

– Vi er naturlegvis utruleg glade for å ha vunne vår første togkontrakt i Noreg. Samtidig er vi audmjuke overfor oppgåvene og utfordringane som ligg framfor oss. Vårt mål er å etablere eit attraktivt kollektivtilbod for å få fleire fornøgde kundar, seier Magnus Hedin, administrerande direktør i Go-Ahead Nordic.

Beheld lønns- og arbeidsvilkår

Go-Ahead får no litt over eitt år på seg til å førebu overtakinga av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte frå 15. desember 2019.

Tilsette som blir tilbydd overføring frå NSB AS til Go-Ahead etter reglane i arbeidsmiljølova og jernbanelova, beheld lønns- og arbeidsvilkåra sine. Go-Ahead vil dessutan tilby ei pensjonsordning tilsvarande den framforhandla avtalen for operativt personell i NSB AS.

Misnøgd venstreside

SV-leiar Audun Lysbakken er ikkje tilfreds med at kontrakten går til eit utanlandsk selskap.

– No får vi Ryanair-tilstandar på norske skjener. Eit selskap som er sterkt mislikt av kundane sine i England, får no ansvaret for å drive jernbana i Noreg. Dei som allereie brukar Go-Ahead klagar over dei ikkje er mindre punktlege og pålitelege, og på tilgjengelege sete og ståplassar, seier han.

– Her lar ein omsynet til profitten til togselskapa gå framfor behova til togpassasjerane, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Heller ikkje i Ap, som også er motstandarar av konkurranseutsetting av jernbana, står jubelen i taket.

– Regjeringa dumpar det jernbaneselskapet nordmenn eig i fellesskap til fordel for utanlandske, private aktørar. Politikken til regjeringa for å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli verkelegheit, seier jernbanepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Sverre Myrli.

– Eit einsidig prisfokus blir feil sidan vi alle veit at det er enten dei reisande eller dei tilsette som får betale rekninga til slutt, meiner Myrli.

(©NPK)