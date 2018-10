Frp er meir uønskt som regjeringsparti enn SV blant KrF-veljarar

innenriks

På spørsmålet «Hvilket parti ønsker du minst i regjering av Frp og SV?», svarer 64,6 prosent av KrF-veljarane Frp, mens 28,3 prosent ikkje vil ha SV i regjering.

Nettavisen oppgir ikkje kor mange som har svart, eller kor mange av desse som seier dei ville stemme på KrF, men opplyser at feilmarginen med 95 prosent sannsyn er pluss/minus 14 prosentpoeng. Det inneber at sjølv med maksimal feilmargin, så er det 95 prosent sikkert at det er større motstand mot Frp enn mot SV blant KrF-veljarane, ifølgje InFact.

For det totale utvalet i undersøkinga er det jamt løp. 44,7 prosent seier at dei minst av alt ønsker Frp i regjering, mens 43,9 prosent seier at dei ikkje ønsker SV i regjering. Forskjellen er innanfor feilmarginen.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre er føretrekt som statsminister av 40 prosent av KrF-veljarane, mens 30 prosent ønsker statsminister Erna Solberg (H) som statsminister i Noreg. Feilmarginen gjer at forskjellen er usikker, ifølgje Nettavisen.

Blant folk flest peiker 48,8 prosent på Solberg og 36,8 prosent på Støre som sin føretrekte statsminister. Feilmarginen på dette spørsmålet er for alle i utvalet på 3 prosentpoeng.

Undersøkinga er tatt opp etter framlegginga av statsbudsjettet og etter at KrF-leiar Knut Arild Hareide gav rådet sitt om at partiet bør søke regjeringsmakt med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

