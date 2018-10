Matsvinnet gjekk ned også i 2017

innenriks

Det er første gong at klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i takt med matsvinnet, heiter det i ein ny kartleggingsrapport som Østfoldforskning har utarbeidd på oppdrag frå Matvett – selskapet til mat- og serveringsbransjen for å førebyggje og redusere matsvinn.

73 kilo per innbyggjar

Rapporten viser at det i 2017 vart kasta minimum 385.000 tonn med etande mat i Noreg, noko som svarar til rundt 73 kilo per innbyggjar per år. Matsvinnet har totalt auka noko i volum sidan førre rapport, men det er hovudsakleg fordi fleire næringar, som blant anna mjøl- og mølleprodusentar, bryggjerinæringa og hotell og kantiner no er med i statistikken.

Private hushald står for over halvparten av matsvinnet med 58 prosent, mens i matindustrien er svinnet på 24 prosent. Daglegvarehandelen står for 13 prosent av svinnet, hotell og kantiner rundt 3 prosent, og grossistar for 2 prosent.

– Det er positivt å sjå at matsvinnet fortset å gå ned samtidig som klimagassutsleppa og det økonomiske tapet knytt til matsvinnet i matbransjen også er redusert. Dette er første gong vi ser, og det kjem av at matsvinnet no også er på veg ned for relativt klimaintensive og dyre produkt som kjøtt og meieri, seier forskar Aina Stensgård i Østfoldforsk i ei pressemelding.

Færre kastar mat

I 2017 er det betydeleg færre som seier at dei har kasta mat som har passert bruksdatoen, enn i 2015. Stensgård meiner det kjem av at kampanjane til daglegvarebransjen, som «Best før, ofte god etter» og «Ikkje dårleg etter» og «Sjå, lukt, smak» har hatt effekt. Spesielt når det gjeld kjøttpålegg og yoghurt/rømme er svinnet markant redusert.

Det er framleis nokre varer vi forbrukarar kastar meir av enn andre, og det er middagsrestar, frukt, grønsaker og ferske bakarvarer.

Det er barnefamiliar med to jobbar, god råd og dårleg tid som kastar mest mat. Nullkastaren er godt vaksen (mellom 60 og75 år), bur i par og er utan barn, viser undersøkinga. Kvinner kastar mindre enn menn. Dei som kastar minst er også opptatt av miljøet, handlar sjeldnare og er utstyrt med handlelister.

I juni i fjor underskreiv norske styresmakter og matbransjen ein avtale om å redusere matsvinnet i bransjen. Målet er å halvere matsvinnet i Noreg innan 2030, noko som er i tråd med FNs berekraftsmål.

(©NPK)