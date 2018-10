Støre i strupen på Jensen for auka makspris

innenriks

– Barnehageprisane har auka med over 700 kroner per barn per månad med Siv Jensen som finansminister, sa Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre i den munnlege spørjetimen.

– Kvifor har denne regjeringa kvart einaste år gjort det dyrare for vanlege barnefamiliar å ha barna sine i barnehagen? ville han vite.

Jensen viste til at Noreg har blant dei «aller beste ordningar i verda for barnefamiliar» og meiner budsjettforslaget har «ein grunnleggjande sosial profil».

– Det viktigaste vi gjer for å redusere barnefattigdom, er å sørgje for at begge foreldra kjem i jobb. Vi veit at mange fattige barn er frå innvandrarfamiliar der berre ein av foreldra jobbar, sa Jensen.

Støre viste til Jensens utsegn tidlegare om at auken i maksprisen er grei fordi den gjeld dei av oss som har rom for å betale.

– Det vi har gjort, har vore ei rett omfordeling, sa Jensen, som minte om at auken er gjort for å gjere barnehage billigare for familiane med aller dårlegast råd.

