Støre opnar for å diskutera auka barnetrygd med KrF

innenriks

– Barnetrygda er eit klart grep. Vi har til no meint at ved ikkje å prisjustera barnetrygda har vi kunna investera pengane på andre område som er viktig for barnefamiliar, som barnehageplassar til alle og permisjonsordningar. Men eg har ikkje noko prinsipielt imot å diskutera barnetrygda som eit tiltak, seier Støre til NTB.

Kristeleg Folkeparti har gjort det klart at dei vil prioritera tiltak mot barnefattigdom og betre økonomi for barnefamiliar denne budsjetthausten. Partiet ønskjer mellom anna gjennomslag for å auka barnetrygda, men har så langt møtt ei kald skulder frå den sitjande regjeringa.

– Å auka barnetrygda vil ikkje vera målretta, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget onsdag.

Støre er meir imøtekommande overfor ønsket til KrF.

– Eg ser ikkje bort frå det, men til no har vi meint at dei pengane kan brukast betre gjennom målretta satsing på tenester til barnefamiliane, seier han til NTB.

KrF, som 2. november avgjer om partiet skal samarbeida med venstre- eller høgresida, går i programmet sitt inn for å prisjustera barnetrygda. Samtidig vil partiet skattleggja trygda, slik at dei med låg inntekt får mest att for endringa.

– Eit målretta tiltak

Også SV ønskjer å auka barnetrygda.

– Å auka barnetrygda er det mest målretta tiltaket vi kan gjera for at fattige familiar ikkje lenger skal vera fattige, seier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

– Universelle velferdsgode er det som fungerer best for å redusera forskjellar og så må vi fordela om gjennom skattesystemet, meiner ho.

Opposisjonen brukte spørjetimen onsdag til å angripa Jensen for å føra ein politikk som går ut over økonomien til barnefamiliane.

Støre tok opp at barnehageprisane har auka med over 700 kroner per barn per månad med den sitjande regjeringa. Han viste til at ein gjennomsnittleg familie under denne regjeringa, ifølgje Jensens eigne tal, har fått 11.000 i skattelette, mens ein vanleg familie med to barn i barnehagen frå 1. august neste år får 13.000 kroner i auka barnehageutgifter i nominelle tal.

– Ser finansministeren at denne økonomiske børa ved å ha barn kan vera ei årsak til at fleire vegrar seg for å få barn nummer to eller tre? sa han.

– Gode ordningar

Jensen viste til at Noreg i verdssamanheng har nokre av dei «aller beste ordningane for barnefamiliar» og meiner budsjettforslaget har «ein grunnleggjande sosial profil».

– Det viktigaste vi gjer for å redusera barnefattigdom, er å sørgja for at begge foreldra kjem i jobb. Vi veit at mange fattige barn er frå innvandrarfamiliar der berre ein av foreldra arbeider, sa Jensen.

Jensen minte om at auken er gjort for å gjera barnehage billigare for familiane med aller dårlegast råd.

KrFs finanspolitiske talsmann og nestleiar Kjell Ingolf Ropstad følgde opp med å spørja Jensen om innvandring er svaret hennar for å auka befolkninga. Det avviste Jensen, men ho vedgjekk at utviklinga i barnefødslar er eit problem og beklaga sjølv med glimt i auga at ho ikkje sjølv har bidrege til å trekkja statistikken over talet på fødde barn i Noreg opp.

Tal viser at kvar kvinne i 2016 i snitt fekk 1,71 barn. Året etter var samla fruktbarheitstal på 1,62 barn per kvinne – det lågaste som er målt i Noreg nokon gong.

