Togvinnar i botnsjiktet i britisk forbrukarundersøking

Då den uavhengige forbrukarorganisasjonen «Which?» spurde 14.000 passasjerar om alt frå kor punktlege dei var til reinhald og standard på toaletta, hamna togselskapa som blir drifta av britiske Go-Ahead helt i botnsjiktet.

Tilgjengelege sitjeplassar, høvet til ståplassar, frekvens og standard på vognene var også blant kategoriane passasjerane blei bedne om å rangera.

Samanfatta meiner berre fire av ti reisande at dei får valuta for pengane når dei reiser med selskapa under Go-Ahead-paraplyen. På den svakaste strekninga seier 28 prosent av passasjerane at dei får valuta for pengane. Selskapa som er best likt, har ei utteljing på 70 prosent på dei same spørsmåla.

– Oppsiktsvekkjande

Undersøkinga blei først omtalt av Dagsavisen, på eit tidspunkt då det var klart at Go-Ahead hadde kome til finalerunden i anbodskonkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med svenske SJ og norske NSB.

Utgreiar Ida S. Wangberg i tankesmia Manifest meinte det var oppsiktsvekkjande at Go-Ahead framleis var med i anbodskonkurransen gitt dei dårlege resultata i den britiske forbrukarundersøkinga.

– Dersom kommersielle Go-Ahead skal ta over for NSB, vil overskot som no går tilbake til fellesskapet, bli slusa ut av landet som privat profitt, sa Wangberg med tilvising til at toppsjefen i selskapet ifølgje avisa Daily Mail skal ha tent 3,4 millionar pund (37 millionar kroner) i 2014 og 2015.

Men lønsamt

Go-Ahead blei i sommar kritisert for forseinkingar og kanselleringar i London. Likevel auka lønsemda til selskapet, skreiv Financial Times i september, ifølgje E24.

Undersøkinga i regi av «Which?» blei gjennomført i oktober og november 2017.

Selskapa i togdivisjonen til Go-Ahead er Great Northern, Thameslink rorutes, Southern og Gatwick Express (GTR), Southeastern og høgfartsbanen HS1. Gatwick Express hamnar omtrent midt på treet blant selskapa. GTR og Southeastern er i botnsjiktet og Southern heilt nedst.

Betre tal

Kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic er godt kjend med «Which?"-undersøkinga.

– Dette er ein av fleire forbrukarundersøkingar. I «National Rail Passanger Survey» der 50.000 passasjerar blir spurde om kor nøgde dei er på 30 punkt to gonger i året, kjem selskapa våre klart betre ut. Gatwick Express fekk ein samla kundetilfredsstilling på 87 prosent i vår, og Southeastern fekk ein samla kundetilfredsstilling på 75 prosent, seier Mebius til NTB.

Undersøkingane kan ikkje samanliknast direkte, men ut over det har Mebius ikkje noka forklaring på dei til dels store sprika i korleis passasjerane blir oppfatta Ahead-selskapa.

Ho avviser kritikken frå Manifest-utgreiar Wangberg.

– Vi har ein langsiktig strategi om å veksa i heile Norden. Det er feil å seia at vi er inne i dette for å henta ut kortsiktig profitt, seier ho.

