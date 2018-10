Amerikanske nordsjødykkarar tapte rettssak

innenriks

Sju amerikanske dykkarar og ei enke etter ein norsk dykkar kravde å få utbetalt den norske kompensasjonsordninga. Dei hevda at krav om erstatning og kompensasjon for skadane som staten har påført dei ikkje var forelda, skriv Stavanger Aftenblad.

Dei amerikanske dykkarane var ikkje kjent med dei rettslege og politiske etterspela pionerdykkinga har hatt i Noreg opp gjennom åra.

Dommar Ingebjørg Tønnesen i Oslo tingrett slo likevel fast at saka er forelda, ettersom treårsfristen for forelding starta då den første kompensasjonsordninga vart vedtatt i Stortinget i 2004.

Ho seier vidare at dykkarane uansett ikkje ville vunne fram med krava om erstatning fordi vilkåra for kompensasjon ikkje er oppfylt for dei tidlegare dykkarane.

