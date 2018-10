Duka for ny leiar i AUF

innenriks

Det er venta at delegatane følgjer innstillinga frå valkomiteen på siste dag av landsmøtet søndag. Då overtar nestleiar Libak som leiar for ungdomspartiet som terroristen Anders Behring Breivik prøvde å utslette. Libak er ein av dei overlevande frå angrepet på Utøya 22. juli 2011.

28-åringen har sagt at ho ønsker å dra Arbeidarpartiet mot venstre. Det inkluderer blant anna ein langt tøffare skattepolitikk med skatt på arv og skatt på bustad nummer to.

– Vi kjem ikkje langt med sosial bustadbygging, skulemåltid og auka barnetrygd dersom vi ikkje strammar inn på toppen, sa ho til Dagbladet nyleg.

Skarp og klok

Libak er leiar av ressursgruppa for klima og miljø i AUF. Ho har sete i sentralstyret i to periodar og vore nestleiar i den siste. I tillegg er ho representant i Akershus fylkesting og medlem av hovudutvalet for skule og utdanning.

Ifølgje partisekretær Kjersti Stenseng kan Libaks strategiske klokskap og skarpe debattstil bli ei utfordring for partileiinga, men Stenseng legg til at det først og fremst er høgresida som bør frykte henne.

Livsviktig

Den då 22 år gamle Libak vart skoten fire gonger av terroristen på Utøya. I vitneboksen i Oslo tingrett fortalde ho at ho tenkte «dette kan ein overleve» då ho først vart skoten i armen. Då ho vart skoten i kjeven tenkte ho at «dette er mykje meir alvorleg» og då ho vart skoten i brystet tenkte ho «dette døyr ein av».

På det som er sagt å vere ein mild og nøktern måte fortsette Libak med å fortelje om korleis venner redda livet hennar ved å presse stein mot såra. Og korleis ho tenkte at «dette er bra for likestillinga» fordi gruppa som redda henne var leidd av ei kvinne. Vitnemålet fekk tilhøyrarane til både å gråte og le.

Libak har seinare uttalt at det etter 22. juli vart ufatteleg viktig for henne å vere med i AUF og at det seinare «rett og slett kjennest livsviktig».

