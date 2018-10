Dyrt kol gir høge straumprisar trass masse regn

innenriks

Dei norske kraftprisane for tredje kvartal er 85 prosent høgare enn prisane i den same perioden i fjor. For Norden under eitt er det rekord, her er prisane dei høgaste på 20 år.

Juli i år var den tørraste månaden sidan målingane starta i 1900 . Det vart dermed veldig lite vann til kraftmagasina.

– Vassmangelen var så stor at forventinga til dei nordiske kraftprisane gjennom vinteren på eit tidspunkt låg over det forventa nivået på tyske kraftprisar. Dette ville ført til netto import i Norden frå Tyskland gjennom vinteren, seier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE.

Samtidig har kolprisen vore på det høgaste på fem år. Prisen på CO2 var òg tredobla samanlikna med i fjor.

Prisane fall kraftig mot slutten av kvartalet etter at både august og september baud på rekordmykje regn og magasina vart fylte opp. Likevel er det ikkje nok for å få kvartalssnittet ned på nivået i fjor.

Vi kjem ikkje unna prispåverknad frå kontinentet, der det enno er høge kol-, gass- og CO2-prisar. Kraftprisen i vinter ser likevel ut til å bli lågare enn det vi frykta tidlegare i sommar, seier Willumsen.

(©NPK)