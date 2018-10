Statkrafts direktør meiner Svalbard må få fornybar kraftløysing

innenriks

– Sol er ein opplagt del av løysinga, og frå eit energimessig synspunkt bør vi tenke vindkraft òg. Og eg meiner at resten òg òg vere fornybart, gjerne i form av hydrogen. Reint hydrogen eller hydrogen i kjemisk form kan brukast i turbinar eller brenselceller, seier Rynning-Tønnesen til Teknisk Ukeblad.

Regjeringa arbeider no med å vurdere den framtidige energiforsyninga på Svalbard, og Thema og Multiconsult leverte i juni ein rapport til regjeringa der dei peikar på gasskraft som ei mogleg løysing for svalbardsamfunnet den dagen kolkraftverket blir lagt ned. Det er for defensivt, meiner Statkraft-direktøren.

Ved sida av sol, vind og hydrogen, meiner han Olje- og energidepartementet òg kan vurdere kombinerte løysingar med varmepumper som hentar varme frå berggrunnen. Ei fullstendig fornybar energiløysing kjem til å få stor merksemd og kan legge grunnlaget for ny forsking og nye arbeidsplassar, meiner han.

Eit forslag frå ABB om å legge ein 900 kilometer lang kraftkabel frå fastlandet til ein prislapp på 4 milliardar kroner, meiner han er eit realistisk alternativ. Eit fullt fornybart system kostar likevel mindre og har i tillegg forskingseffektar, seier han.

