Stortinget politimelder Keshvari for fiktive reiserekningar

Stortingsadministrasjonen har torsdag levert ei melding til Oslo politidistrikt vedrørande mogleg misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjersle, opplyser Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

– Saka er alvorleg. Vi er opptekne av å få klarlagt kva som har skjedd. Derfor har vi valt å melde, for å få saka granska, komme til botns og vurdere om det er grunnlag for straffeforfølging, seier ho.

Ho legg til at Stortingets presidentskap har slutta seg til, men at det er stortingsadministrasjonen som har teke avgjerda.

Mogleg misbruk

Keshvari har, ifølgje Aftenposten, levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner. Avisa kan dokumentere at han har vore i heimbyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

«Beslutningen om å anmelde ble tatt på bakgrunn av opplysninger som er kommet fram om Mazyar Keshvari og hans mulige misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse. Ut ifra disse opplysningene dreier det seg om mulige brudd på reglene om godtgjørelse for stortingsrepresentanter», heiter det i ei pressemelding frå Stortinget.

Har tilstått

Gjennom advokaten sin, Arve Lønnum, har Keshvari stadfesta at han har levert feil reiserekningar til stortingsadministrasjonen ved fleire høve og fått utbetalt pengar han ikkje skulle ha fått.

Han opplyste vidare at Frp-representanten ønsker å gjere opp for seg.

Lønnum vart torsdag orientert om politimeldinga.

Trekte seg

Keshvari trekte seg torsdag som leiar av Oslo Frp. Han møter som fast vararepresentant på Stortinget for Frp-leiar og finansminister Siv Jensen.

Raudts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes bad torsdag presidentskapet om å melde Keshvari til politiet.

– Men det er ikkje først og fremst Stortinget som er den fornærma part. Det er det skattytarane som er, seier Moxnes.

Gjennomgå regelverket

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen slår fast at det er behov for å vurdere regelverket for reisegodtgjersler for stortingsrepresentantane.

– Når vi ser at systemet blir misbrukt, er det openbert at vi må ta ein grundig gjennomgang for å vurdere endringar i regelverket, seier ho.

Frp-representant Morten Wold i presidentskapet seier til NTB at ein gjennomgang av regelverket er heilt naturleg når det blir avdekt alvorlege feil.

– Systemet er i stor grad basert på tillit. Vi veit jo ikkje enno kva meir som måtte komme etter Aftenpostens gjennomgang av reiserekningane, men vi får håpe det ikkje kjem fleire graverande saker, seier Wold.

