Aker BP doblar driftsresultatet i tredje kvartal

Oljeselskapet hadde driftsinntekter på 1 milliard dollar i tredje kvartal i år, mot 596 millionar dollar i same periode i fjor. Driftsresultat før ned- og avskrivingar (EBITDA) steig frå 395 millionar dollar i fjor til 735 millionar dollar i tredje kvartal i år.

– Inntektene vart positivt påverka av auka olje- og gassprisar, poengterer selskapet i kvartalsrapporten. Aker BP selde nordsjøolje for 78 dollar fatet i kvartalet – mot 55 dollar per fat i 2017 – og ein standard kubikkmeter gass for 30 cent, 10 cent meir enn in 2017.

Driftsresultatet enda på 548 millionar dollar i kvartalet, omtrent dobbelt så mykje som i 2017, då det var på 219 millionar dollar, mens resultat etter skatt enda på 125 millionar dollar. Før skatt fekk selskapet eit overskot på 490 millionar dollar, mot 209 millionar dollar i fjor.

Så langt i år har Aker BP eit driftsresultat på 1,6 milliardar dollar, og eit resultat etter skatt på 422 millionar dollar. Resultat før skatt så langt i år er på 1,4 millionar dollar.

