Ap og Sp vil stanse toganbod

Dersom det blir regjeringsskifte, er dei moglege regjeringspartnarane på same spor, skriv Klassekampen.

– Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse, både utsetting av jernbanetrafikken og konkurranseutsetting av Bane Nors vedlikehald. Eg vil stoppe det som kan stoppast, men tida er i ferd med å renne ut, seier Sverre Myrli, Aps samferdselspolitiske talsmann.

Denne veka vart det klart at britiske Go-Ahead gjekk til topps i anbodskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Pakke nord skal avgjerast neste sommar, mens Pakke vest står for tur i desember same år.

– Vi vil gjere det vi kan for å unngå at vi får desse prosessane. Det er klart at dersom ein kjem i ein situasjon der ein kan gjere noko med det, vil vi gjere det, seier Bengt Fasteraune, samferdselspolitikar i Senterpartiet.

