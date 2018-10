Færre får arbeidsavklaringspengar

innenriks

3,8 prosent av befolkninga i alderen 18 til 66 år var per september 2018 mottakarar av AAP. Dette utgjer ein nedgang på 0,2 prosentpoeng sidan førre kvartal.

– Dei siste åra har det vore ein reduksjon i talet på og delen mottakarar av arbeidsavklaringspengar, men det siste kvartalet er nedgangen klart større enn trenden. Det er ein nedgang for alle aldersgrupper sidan førre kvartal, og nedgangen er størst for 40- og 50-åringane. Reduksjonen må ein sjå i samanheng med regelverksendringane for arbeidsavklaringspengar som vart innført 1. januar i år, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Regelverksendringane inneber blant anna strengare krav både for å få innvilga ytinga og for å få utvida stønadsperioden.

Blant gruppa som slutta å få AAP i fjerde kvartal i fjor, var det 40 prosent som fekk uføretrygd og 38 prosent som gjekk over i jobb eit halvt år etterpå.

