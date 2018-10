Jensen opnar ikkje abort-døra for KrF

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) har opna for å forhandle med KrF om endringar i abortlova dersom det ekstraordinære landsmøtet i partiet 2. november vedtek å søke regjeringsmakt med Høgre, Frp og Venstre.

Jensen er ikkje like forhandlingsvillig:

– Etter fem års samarbeid veit vi kva som er viktig for KrF. For Frp er prinsippet om kvinners rett til sjølvbestemt abort viktig, seier ho til Dagen.

Jensen legg til at ho ikkje ønsker å diskutere grunnlaget for ei eventuell ny regjeringsplattform gjennom media.

Venstre-leiar Trine Skei Grande held òg igjen.

– For Venstre ligg prinsippet om kvinners rett til sjølvbestemt abort og rammene rundt abortlova fast, uttalte ho til NTB få timar etter at Solberg opna opp for å forhandle med KrF om forbod mot tvillingabort og tolvvekersgrensa for foster med alvorleg sjukdom.

Heller ikkje Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot støttar partileiaren.

– Eg er ekstremt skuffa over at Høgre vurderer dei endringane. Og det trur eg det er ganske mange i Unge Høgre som er, seier ho til VG.

