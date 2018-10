Mæland vil ha i gang samanslåing i nord før KrFs skjebnedag

innenriks

– Det går ut invitasjon om kort tid, seier Mæland, som overfor ABC Nyheter stadfestar at det betyr innan eit par veker.

Kommunal- og moderniseringsministeren vil med andre ord prøve å få samanslåinga i nord på skjener før KrF gjer sitt vegval 2. november. Det er uvisst om ho lykkast.

Arbeidarpartiets gruppeleiar i Troms fylkesting, Kari-Anne Opsal, seier til ABC Nyheter at eit møte i fellesnemnda no neppe blir vedtaksført. Troms vedtok før sommaren at det ikkje er naturleg å delta i fellesnemnda så lenge finnmarkingane ikkje møter.

Og fylkestinget i Finnmark har så langt berre «teke til etterretning» at Kommunal- og moderniseringsdepartementet meiner Finnmark bryt lova når dei ikkje deltek i samanslåingsprosessen. Fylkestinget skal velje medlemmer til fellesnemnda først på eit seinare møte.

– Eg er glad for at partikollegaene våre i Troms i dag stadfestar at det vil vere praktisk og politisk umogleg å gå i fellesnemnd utan Finnmark, seier fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) i ei pressemelding frå Finnmark fylkeskommune.

– Vi håper at Stortinget vil sjå saka i eit nytt lys når ho kjem opp igjen. Vi ønsker sjølvsagt ei politisk løysing og at Stortinget etter alt som har skjedd, tek til fornuft, seier ho vidare.

(©NPK)