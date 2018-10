Solberg vil forhandle med KrF om endringar i abortlova

innenriks

Høgre-leiaren opnar for å kunne gi KrF støtte til eit forbod mot såkalla tvillingabort, og er også open for endringar i reglane som gir rett til abort etter 12. veke for foster med alvorleg sjukdom, for eksempel Downs syndrom, skriv VG.

Invitasjonen frå statsministeren kom kort tid etter KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstads utspel om at partiet bør ha abortendringar som eit sine viktigaste krav i eventuelle regjeringsforhandlingar, enten det blir med dei borgarlege eller Ap og Sp.

Krevjande og viktig

– Dette er tema som er krevjande i Høgre, men vi er klar over at dette er viktige saker for KrF, seier Solberg til VG.

– Dersom KrF konkluderer med at dei vil forhandle for å komme inn i regjeringa, må dei også få sette eit verdi-preg på ei felles plattform med saker som er viktige for dei, legg ho til.

– Skal vi gjere endringar i abortlova, må vi samtidig sørgje for at kvinner får abort der fosteret ikkje er levedyktig, og at det framleis skal leggjast vekt på livssituasjonen til kvinna dersom ho får ansvar for eit barn med ekstra utfordringar. Desse hensyna må vegast opp mot kvarandre, uttalar Solberg vidare.

Rammene fast

Venstre-leiar Trine Skei Grande er ikkje like entusiastisk til å opne ein diskusjon om abortlova.

– For Venstre ligg prinsippet om retten til sjølvbestemt abort og rammene rundt abortlova fast, seier ho i ein SMS til NTB.

Grande legg til at Venstre ikkje har for vane å forhandle i media, verken med KrF eller andre parti.

– Det gjorde vi heller ikkje før forhandlingane om Jeløy-erklæringa, seier ho.

Ap seier nei

Arbeidarpartiet avviser endringar i abortlova.

«Vi er mot å innskrenke kvinners rett til abort. Så vidt meg bekjent, er det ikke flertall for å fjerne denne paragrafen på noen side i politikken. For øvrig forholder vi oss til at det nå foregår en intern prosess i KrF, og at vi sitter i opposisjon. Det er ikke naturlig for Arbeiderpartiet å ha en hypotetisk regjeringsforhandling parallelt med KrFs interne diskusjon», skriv Ap-nestleiar Hadia Tajik i ein e-post til VG.

