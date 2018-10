Auka snøskredfare på Vestlandet

innenriks

Snøskredfaren er størst i område som får mykje nysnø i Rogaland og Hordaland, melder varslingstenesta varsom.no.

Over 1.200 meter kan det komme opp mot 50 centimeter nysnø i dei to fylka. Kombinert med kraftig vestleg vind kan dette gi skredfare. I litt lågare strøk kjem temperaturen til å stige natt til tysdag, slik at nedbøren går over til regn. Regn på snø gir fare for våte snøskred.

Frå 1. desember legg nettsida ut daglege snøskredvarsel. Men dei følgjer med også før den tid og sender ut varsel om snøskredfaren skulle auke til faregrad 4 eller 5. I tillegg kjem dei med rapportar om store snøfall.

