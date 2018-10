Fengselstilsette streika i to timar

innenriks

Dei innsette vart låste inne eller måtte klare seg sjølve under den to timar lange politiske streiken. Likevel støttar dei innsette streiken. Straffedes Organisasjon i Noreg (SON) reagerer på det dei kallar underbudsjettering.

– Vi har sett klart at fangane i fengsla har lidd under denne underbudsjetteringa, og vi har innsett at vi har felles interesser med dei tilsette i fengsla, skriv SON i ei pressemelding.

– SON vil derfor uttrykkje si fulle støtte til fagforeiningane til dei fengselstilsette, som går til politisk streik mot statsbudsjettet i to timar måndag 22. oktober med tittelen «Stopp nedleggelsene av fengsler – stopp effektiviseringskuttet».

Ifølgje forslaget til statsbudsjett for neste år skal sju fengselsavdelingar i Sør-Noreg avviklast. Det betyr at minst 150 tilsette kan miste jobben, ifølgje Kriminalomsorgens Yrkesforbund, som tok ut 1.700 medlemmer i streik. I tillegg tok LO-forbundet Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.700 medlemmer ut i streik.

Bakgrunnen for det foreslåtte budsjettkuttet er mellom anna at fleire dømde sonar med fotlenke, og at det ikkje lenger skal vere behov for soningsplassar med lågt tryggleiksnivå.

(©NPK)