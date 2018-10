Fleire parti krev sanksjonar mot Saudi-Arabia

innenriks

Oljefondet har auka sine investeringar i Saudi-Arabia med 75 prosent sidan Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leiar, frå 3,9 milliardar kroner i 2016 til drygt 6,8 milliardar kroner ved inngangen til 2018.

Seniorrådgjevar Ina Tin i Amnesty meiner det er på høg tid med ein full gjennomgang av Noregs forhold til landet, inkludert investeringane til oljefondet og eksporten av militært materiell.

Ho viser til Saudi-Arabias massive bombing av nabolandet Jemen, vedvarande brot på menneskerettane og no sist drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

SV-støtte

– Vi støttar Amnestys krav om ein gjennomgang av investeringar Noreg har i Saudi-Arabia gjennom oljefondet, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– Ein slik gjennomgang må sjå spesielt på menneskerettar og om Noreg risikerer å bli trekt direkte eller indirekte inn i menneskerettsbrot eller undertrykking, seier han.

KrF vil ha sanksjonar

KrF-leiar Knut Arild Hareide meiner også at investeringane til oljefondet i Saudi-Arabia bør takast opp til ny vurdering.

– Vi meiner at EU og Noreg bør innføre sanksjonar overfor Saudi-Arabia, og då vil det også vere aktuelt å vurdere utestenging frå oljefondet, seier han til NTB.

– Landet er eitt av dei mest undertrykkjande i verda når det gjeld menneskerettar, det avrettar journalistar og dissidentar og er ansvarleg for omfattande drap på kvinner og barn i Jemen. Derfor er Amnestys krav heilt på sin plass, seier Hareide.

Raja vil ha endring

Venstres Abid Raja meiner også at Noreg må vurdere å trekke oljefondet ut av Saudi-Arabia.

– Reint etisk og moralsk synest eg det er vanskeleg å forsvare at Noreg har økonomiske interesser i Saudi-Arabia, seier han til NTB.

Etikkrådet for oljefondet har i dag ikkje høve til å ekskludere land, berre enkeltselskap, men dette bør Noreg vurdere å endre, meiner han.

– Hovudoppgåva til oljefondet er å tene pengar for det norske folk og dei som kjem etter oss. Så må ein stille spørsmålet – kva pengar det er verdt å tene? Eg trur ein skal leite med lupe for å finne nordmenn som meiner ein kan forsvare å tene norske pensjonspengar på investeringar i Saudi-Arabia, når ein ser kva dei driv med, seier Raja.

Militært materiell

Raja tar også til orde for full europeisk stans i all eksport av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og håpar Noreg blir ein pådrivar for dette. Hareide er einig.

– KrF vil stanse all våpeneksport til Saudi-Arabia og alle land som deltar i krigføringa i Jemen, seier han.

Lysbakken krev stans i Noregs eksport av militært materiell, uavhengig av kva andre land måtte gjere.

– Den store auken av sal av forsvarsmateriell til golflanda er hovudlaus. Det ser ut til at autoritære regime, som i tillegg deltar i ein krig der alle reglar blir brotne, no er eit stort satsingsområde for norsk våpenindustri. Sånn kan vi ikkje ha det, seier han.

– SV vil igjen foreslå i Stortinget å stanse eksporten av forsvarsmateriell til desse landa, slik vi har gjort fleire gonger tidlegare, seier Lysbakken.

Søreide har avvist

Noreg har stoppa eksporten av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, men utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har fleire gonger avvist krav om stans av eksport av anna militært utstyr. Ho får støtte frå Frp.

– Noreg bør halde seg til inngåtte kontraktar, seier Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Han festar inga lit til Saudi-Arabias versjon av drapet på Jamal Khashoggi, men meiner investeringane til oljefondet bør vurderast kontinuerleg og uavhengig av dette.

– Landet er eit autoritært kongedømme basert på islamsk fundamentalisme og har til liks med dei fleste land i området ikkje respekt for anerkjente menneskerettar, seier Tybring-Gjedde.

