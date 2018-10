Hurtigruten vil droppe skipstunnel ved Stad

innenriks

– Målet med ein skipstunnel ved Stad skal vere å redusere reisetid, forureining og faren for ulykker. For Hurtigrutens del vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsette. Derfor har vi bestemt at vi ikkje kjem til å bruke tunnelen dersom den blir realisert, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Fram til no har selskapet halde spørsmålet ope, men etter at prosjektet bak tunnelen bad Hurtigruten om ei vurdering, har selskapet i eit brev komme med sine synspunkt. Brevet vart sendt til prosjektleiinga, Samferdselsdepartementet og Kystverket i førre veke.

Fleire årsaker

Hurtigruten peikar på at det er fleire årsaker til at dei ikkje vil nytte den planlagte skipstunnelen, blant anna vanskelege seglingsforhold i begge endar av tunnelen, auka forureining, faren for ulykker og endra rutetider.

Selskapet viser også til at dei har passert Stad 12.000 gonger dei siste 15 åra utan problem og at strekninga derfor ikkje er spesielt utfordrande.

– Mindre enn ei handfull gonger i året vurderer vi at vêrforholda er så ille at vi ikkje kan passere Stad, seier Ege.

– Ingen turistattraksjon

Hurtigruten trur heller ikkje at tunnelen i seg sjølv kan marknadsførast som ein turistattraksjon.

– Med mindre vi endrar rutetidene drastisk, vil vi passere tunnelen grytidleg om morgonen, og det vil bli ei oppleving for nokre få interesserte som droppar nattesøvnen. For våre gjester vil det å passere Stad på ope hav stå fram som ein større attraksjon og eit punkt gjestene kan sette på skrytelista frå den unike norskekysten, seier han.

Den planlagte skipstunnelen ved Stad i Sogn og Fjordane vil bli den første i verda dersom den blir bygd. Prosjektet er berekna å koste 2,7 milliardar kroner.

