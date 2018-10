KrF-møte gav ingen nye retningslinjer for val av delegatar

innenriks

– Eg oppfatta at dette var eit informasjonsmøte der det vart drøfta korleis ein kunne legge opp fylkesårsmøta på ein måte som gjer at ein får mest mogleg representativitet blant dei delegatane som blir valde inn mot landsmøtet, seier KrFs parlamentariske nestleiar til NTB.

– Men det vart ikkje fatta noko vedtak, understrekar han.

På landsmøtet 2. november skal til saman 190 KrF-arar avgjere om partiet skal gå inn i Erna Solbergs regjering, halde fram i opposisjon, eller felle den sittande regjeringa og danne ei ny med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. 151 av desse delegatane skal peikast ut på årsmøta til fylkeslaga, og desse får dermed ei avgjerande stemme.

Det ekstraordinære landsstyremøtet i KrF måndag fann stad kort tid etter at Rogaland KrF valde 15 «blå» og 1 «raud» delegat til landsmøtet, sjølv om éin av tre på fylkesårsmøtet i Stavanger stemde for Hareides råd om å gå inn i regjering med Ap og Sp.

– Eg har ikkje behov for å kritisere prosessen i Rogaland og måten dei gjorde det på, men det er klart at utfallet vart opplevd som veldig krevande for mindretalet, seier Grøvan.

– Opplevinga av at eit mindretal vart minimalisert her, er ei erfaring eg trur vi skal ta med oss. Vi må prøve å få til ein best mogleg representativitet ut ifrå samansetninga på fylkesårsmøta, slik at vi får eit best mogleg utgangspunkt for eit forsvarleg og legitimt vedtak på landsmøtet, seier han.

