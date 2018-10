Oslo Børs fall nesten 2 prosent

innenriks

Den siste månaden har indeksen falle med 4,4 prosent. Måndag vart det omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 4,86 milliardar kroner.

Det var oljeaksjane som drog ned børsen mot slutten av dagen. Equinor var mest omsett, men fall 3 prosent til 216,50 kroner. Aker BP på andreplass fall 5,8 prosent, mens PGS hadde det største fallet med 6,9 prosent.

Norsk Hydro var det einaste av dei mest omsette selskapa som ikkje gjekk i minus. Aksjen auka varsamt med 0,2 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Frankfurt, Paris og London var det mindre rørsler. DAX 30 i Frankfurt fall 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London fall med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris gjekk tilbake 0,6 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt måndag omsett for 79,3 dollar fatet på spotmarknaden etter å ha vore oppe i over 80 dollar fatet tidlegare på dagen. Amerikansk lettolje vart omsett for 68,9 dollar fatet på spotmarknaden.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih seier, ifølgje Reuters, at kongedømmet skal auke oljeproduksjonen frå 10,7 millionar til 11 millionar fat per dag.

(©NPK)