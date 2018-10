Raja vil ha oljefondet ut av Saudi-Arabia

innenriks

Raja, som er visepresident på Stortinget og Venstres representant i utanriks- og forsvarskomiteen, meiner Noreg må ha ein større debatt om forholdet til Saudi-Arabia etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Oljefondet har auka investeringane i Saudi-Arabia med 75 prosent sidan Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leiar, frå 3,9 milliardar kroner i 2016 til drygt 6,8 milliardar kroner ved siste årsskifte.

– Reint etisk og moralsk synest eg det er vanskeleg å forsvare at Noreg har økonomiske interesser i Saudi-Arabia, seier Raja til NTB.

Etikkrådet for oljefondet har i dag ikkje høve til å ekskludere land, berre enkeltselskap, men dette bør Noreg vurdere å endre, meiner han.

– Hovudoppgåva til oljefondet er å tene pengar for det norske folk og dei som kjem etter oss. Så må ein stille spørsmålet – kva pengar det er verdt å tene? Eg trur ein skal leite med lupe for å finne nordmenn som meiner ein kan forsvare å tene norske pensjonspengar på investeringar i Saudi-Arabia når ein ser kva dei driv med, seier Raja.

Militært materiell

Raja meiner drapet på den kritiske journalisten også bør få følgjer for Noregs eksport av militært materiell til Saudi-Arabia.

– Barbariet i denne saka har demonstrert for heile verda kor ekstremt dette regimet er, seier Raja.

– Vi veit frå før at Saudi-Arabia er eit land med massiv kvinneundertrykking, omfattande undertrykking av religiøs tru og forfølging av dei som har ein annan legning eller som ønsker å utfordre regimet. Folk blir offentleg hengt og piska, og det sit folk i fengsel som vi kjenner som samvitsfangar. Dette saman med intervensjonen i Jemen, viser at Saudi-Arabia ikkje er ein vanleg aktør på den internasjonale arenaen, meiner han.

Vil ha våpenembargo

Venstrepolitikaren vil ta opp saka med sin eigen partileiar, kulturminister Trine Skei Grande, og med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Eg meiner Noreg må innleie ein dialog med sine allierte i Europa om ein full europeisk våpenembargo fram til leivningane av Khashoggi er utlevert. Det meiner eg vil vere eit riktig og sterkt signal. Vi bør også diskutere felles økonomiske sanksjonar, seier Raja.

Han meiner Noreg kan vere ein pådrivar og at det saman med allierte i Europa vil det bli ein kraftfull reaksjon. Det er særleg viktig at Europa står opp for minimumsverdiane, når USA vaklar og ser ut til å svikte i saka, meiner han.

– Dersom vi aksepter at det berre blir med ord i denne saka, vil dette bli ein praksis som kjem til å gjenta seg, også frå andre regime. Giftdrapa i England viser kva Russland er i stand til å gjere med sine borgarar, legg han til.

