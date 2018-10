Rapport: Mange barnehagar har for få vaksne

innenriks

1. august i år tredde den nye bemanningsnorma for barnehagane i kraft. Den krev ein tilsett per tre småbarn eller seks storbarn.

Rapporten som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet frå konsulentselskapet Rambøll. Eit representativt utval barnehagar er spurde, med 2.261 observasjonar.

Her kjem det fram at i 51 prosent av observasjonane var det meir enn tre barn per tilsett i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfella var det meir enn seks barn per vaksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i ein av fem observasjonar ikkje pedagogisk personale til stades.

Nestleiar Hege Valås i Utdanningsforbundet meiner tala i rapporten, som er frå 2017, truleg stemmer med bildet i dag.

– Dette er ikkje godt nok. Barnehageeigarar er svært kreative når dei skal dokumentere at dei oppfyller normene. Våre tillitsvalde rapporterer om barnehagar der kjøkkenassistentar blir rekna inn i grunnbemanninga, eller at styrarassistentar tel med blant dei barnehagelærarane som skal jobbe direkte med barna, seier ho til Klassekampen.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) seier bemanningsnorma vil gi fleire tilsette i barnehagar med låg bemanning, og at barnehagane har eitt år på seg til å innfri kravet.

(©NPK)