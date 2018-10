TV-aksjonen samla inn over 239 millionar

innenriks

– På vegner av Kirkens Bymisjon er eg både audmjuk, takknemleg og rørt. Resultatet av TV-aksjonen vil bety mykje for dei enkeltmenneska som får ein jobb å gå til, ei seng å sove i eller utstyr som gjer at dei kan delta på fritidsaktivitetar. Tusen takk til alle som har bidratt, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon, som inntektene frå aksjonen i år går til.

Givartopp

Svalbard er den kommunen som har gitt flest kroner per innbygger. Øygruppa samla inn 411,45 kroner per innbygger og er like framfor Bokn i Rogaland på statistikken, skriv NRK.

Av storbyane er det Tønsberg som kom best ut, framfor Stavanger og Sandnes. Men på fylkesnivå er det Rogaland som tronar på toppen, med 52,24 kroner per innbygger. Sogn og Fjordane er like bak med 51,83 kroner, ifølgje oversikta.

Når det gjeld totalbeløp er Oslo på topp, med dryge 27 millionar kroner, etterfølgt av Akershus (25 millionar), Rogaland (24 millionar) og Hordaland (23 millionar).

Nye rekordar

100.000 bøsseberarar gjekk årets viktigaste søndagstur. Skular over heile landet arrangerte skuleløp, steikte vaflar, bakte og selde teikningar og samla inn meir enn 8,3 millionar kroner. I tillegg har næringslivet sett ny innsamlingsrekord med 33,3 millionar kroner, ifølgje Kirkens Bymisjon.

37 millionar kom inn via Vipps, mens heile 90 millionar vart lagt i bøssene. Også NRKs P3-aksjon sørgde for ny rekord, med 7,84 millionar.

– I kvar einaste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet til Kirkens Bymisjon. Kvar dør som er banka på, klem som er gitt, møte som er skapt og krone som er putta på bøssa, er heilt uvurderleg, seier TV-aksjonsleiar Vibecke Østby.

