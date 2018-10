Avinor fekk nei til bomfritak på Stavanger lufthamn

innenriks

Ifølgje Avinor må tenestebilane passere bommen meir enn 75 gonger kvar månad, noko som inneber ein årleg kostnad på 152.000 kroner, skriv Rogalands Avis.

I avslaget understrekar Vegvesenet at plasseringa av bomstasjonene rundt flyplassen er i tråd med lokalpolitiske vedtak og stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren.

«Vi kan ikke se at det i stortingsproposisjonen for pakken og/eller gjeldende takstretningslinjer er åpnet for å kunne innvilge bompengefritak for biler tilknyttet næringer eller offentlige aktører som får delt ankomsten til sitt driftsområde/eiendom med bomstasjoner», skriv Vegvesenet i avslaget.

(©NPK)