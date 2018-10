Det blir verken bru eller tunnel mellom Moss og Horten

innenriks

Departementet konkluderer i eit brev til Statens vegvesen med at det er uaktuelt å greie ut fast samband mellom dei to byane på kvar si side av Oslofjorden, ifølgje Aftenposten.

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en (...) utredning for en mulig fast forbindelse mellom Moss og Horten nå. Vegdirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en (...) utredning», skriv avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus i eit brev til Vegvesenet 16. oktober.

Eit fast samband ville ifølgje Vegvesenet kunne tidoble trafikken mellom Moss og Horten, og leie mykje av tungtransporten utanom Oslo. I dag går det ferje som tar rundt 50 minutt. Ei motorvegbru ville redusere reisetida til to-tre minutt og vere open døgnet rundt, i motsetning til ferjesambandet.

Allereie i fjor sommar sa regjeringa og støttepartia nei til dei alternativa til fast samband som låg føre då. No blir det sett eit førebels punktum for prosessen.

(©NPK)