Forskarar trur svangerskapslengda speler inn på risiko for brystkreft

innenriks

– Vi trur det har noko med signala som graviditeten gir brysta på dette tidspunktet, som òg får brystvevet til å produsere mjølk, seier professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen, som har samarbeidd med professor Mads Melbye ved det danske Statens Serum Institut, som har leidd studien.

I studien fann forskarane at dersom ei kvinne får barn før ho fyller 28 år, så fell risikoen for å utvikle brystkreft med 8 prosent per barn. Kvinner som føder innan dei første 33 vekene av graviditeten, oppnår ikkje nokon vernande effekt.

– No veit forskarane når og kor dei skal leite etter den vernande faktoren under graviditeten. Det gir oss ein sjanse til å avdekke mekanismane og forstå korleis vernet oppstår, seier Øyen.

Studien bygger på undersøkingar av 2,3 millionar danske kvinner. Dei danske resultata er samanlikna med ei tilsvarande undersøking i Noreg, der 1,6 millionar kvinner er med.

(©NPK)