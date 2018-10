Hareide reagerer sterkt på Listhaugs utfall mot KrF-leiinga

innenriks

Partileiar Hareide tek begge nestleiarane sine i forsvar mot Listhaug, som hevdar at verken Ropstad eller Olaug Bollestad står opp for den norske, kristne kulturarven.

Til NTB seier han at konstituert Frp-nestleiar Listhaug konstruerer konfliktar, kjem med stygge angrep og splittande retorikk.

Ropstad verst

– Det verste av alt var då Ropstad gjekk ut i valkampen i 2017 og sa at 10.000–15.000 nye muslimar inn i landet var heilt uproblematisk, ettersom det er sekulære nordmenn som truar dei kristne verdiane. Det er ein absurd logikk, meiner Listhaug.

Hareide slår tilbake:

– Listhaug angrip nestleiaren min, Ropstad, stygt fordi han ønsker fleire flyktningar velkommen til Noreg, noko ho meiner truar dei kristne verdiane. Det å hjelpe menneske i nød er nettopp ein sentral del av den kristne nestekjærleiken. Dessutan er mange av flyktningane som kjem, kristne, seier KrF-leiaren til NTB.

Splittande

Listhaug-boka kjem mens KrF står midt i skjebnevalet mellom høgre og venstre i politikken.

Hareide har sjølv nyleg gitt ut ei bok, der han kritiserte Listhaug, like før han rådde partiet sitt til å vende dei borgarlege ryggen og heller samarbeide med Ap og Sp.

No slår han tilbake mot Listhaug, som òg kritiserer Bollestad fordi ho ikkje ville støtte Frps forslag om å forby bønnerop. Ifølgje Listhaug bidrog Bollestad med dette til å «utslette vår egen kulturarv og samtidig hele tiden godta alt fra alle andre».

– Bollestad har uttrykt seg prinsipielt om bønnerop, og det stemmer at ho har påpeika at dette ikkje er noko problem i Noreg i dag. Kvifor skal Listhaug konstruere konfliktar mellom ulike grupper i samfunnet vårt? spør Hareide.

Tviler på effekt

Kommentatorane har spurt seg om slike nye, kontroversielle utspel frå Listhaug kan påverke KrFs vegval på landsmøtet 2. november. Ropstad, som ønsker å gå i regjering med Frp, Høgre og Venstre, trur ikkje det.

– Eg trur ikkje det er dette folket reagerer mest på. Ein vil heller sjå på dei gjennomslaga vi har fått i samarbeid med Frp, seier han til NTB.

Listhaug kjem ikkje med nokon nye karakteristikkar av Hareide i boka. I staden tek ho sjølvkritikk for ordbruken då ho skulda Hareide for å sleike imamane oppetter ryggen, men fortel òg at ho vart provosert over KrF-leiaren etter ein diskusjon om bruken av bistandspengar.

– Kyrkja ròtnar på rot

I boka hyllar Listhaug den frivillige innsatsen som blir gjort i forsamlingar og kristne miljø rundt om i landet, men tek samtidig tydeleg avstand frå Den norske kyrkja. Ho skuldar leiande biskopar og prestar for «å la kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

Årsaka er at mange sentrale kyrkjeleiarar under flyktningkrisa tok til orde for å ta imot fleire flyktningar.

Listhaug opplyser at ho og mannen Espen Espeset fleire gonger har diskutert om dei skal melde seg ut av Kyrkja, men har bestemt seg for at «de ikke skal få bli kvitt meg».

