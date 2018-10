Listhaug langar ut mot KrF-leiinga i ny bok

innenriks

Ikkje berre partileiar Knut Arild Hareide, men også nestleiarane Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad får sitt pass påskrive i boka «Der andre tier», som blir lansert denne veka.

Her skuldar ho KrF for ikkje å slå ring om den norske og kristne kulturarven.

– Det verste av alt var då KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad gjekk ut i valkampen i 2017 og sa at 10-15.000 nye muslimar inn i landet var heilt uproblematisk, sidan det er sekulære nordmenn som truar dei kristne verdiane. Det er ein absurd logikk, skriv Listhaug.

– Utslette vår kulturarv

Ho kritiserer også Bollestad fordi ho gjekk imot Frps forslag om å forby bønnerop. Bollestad påpeikte at dette ikkje er noko samfunnsproblem, ettersom ingen norske moskear praktiserer bønnerop. Det er å vere på etterskot, meiner Listhaug.

– Eg trur mange reagerer på dette og spør seg sjølv om kvifor vi skal utslette vår eigen kulturarv og samtidig heile tida godta alt frå alle andre, skriv den tidlegare justis- og integreringsministeren.

Listhaug tar likevel sjølvkritikk for ordbruken då ho skulda Hareide for å sleike imamar oppetter ryggen, men fortel at ho var provosert over Hareide etter ein diskusjon om bruken av bistandspengar.

– Eg snakkar ofte med KrF-veljarar som synest utviklinga i partiet deira er trist. Eg registrere også at mange som lenge har støtta partiet, no trur dei risikerer å hamne under sperregrensa, skriv Listhaug.

– Kyrkja rotnar på rot

I boka hyller ho den frivillige innsatsen som blir gjort i kyrkjelydar og kristne organisasjonar rundt om i landet, men tar samtidig tydeleg avstand frå Den norske kyrkja. Ho skuldar leiande biskopar og prestar for å la «kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

– Kyrkja har vore ein av dei viktigaste og sterkaste pådrivarane for ei liberalisering av asylpolitikken, skriv Listhaug og peikar spesielt på preses Helga Haugland Byfuglien.

Listhaug opplyser at ho og mannen Espen Espeset fleire gonger har diskutert om dei skal melde seg ut av kyrkja. Ho skriv sjølv at kjærleiken til kyrkja ho tilhøyrde som barn, Ørskog kyrkje, er den einaste grunnen til at ho framleis er medlem.

