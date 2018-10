Makaveli Lindén arrestert for drapet på Majorstua

innenriks

Det melder Oslo politidistrikt tysdag kveld.

Politiet vil kommentere saka på ein pressekonferanse på politihuset måndag klokka 19.30, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid.

Lindén er sikta for å ha drepe Heikki Bjørklund Paltto (24) i ei leilegheit i Arbos gate på Majorstua i Oslo sist måndag. Han er òg sikta for eit ran i Essendrops gate like ved same morgon.

– Vi meiner at den sikta forlét Oslo og Noreg same dag som drapet og ranet skjedde. Vi har observasjonar, video og anna informasjon som tilseier at han går på toget som skulle gå klokka 16.56 frå Oslo S til Stockholm. Vi meiner òg at han drog vidare heim til Uppsala, men ønsker ikkje å seie noko meir om informasjon og rørsler etter dette no, sa Metlid til NTB måndag formiddag.