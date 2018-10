Odd Isungset får Fritt Ords Honnør for journalistikk om Nygaard-saka

innenriks

Isungset får prisen mindre enn to veker etter at den 25 år lange foreldingsfristen for det uoppklara drapet gjekk ut. Kripos tok ut sikting for drapsforsøk mot fleire personar berre to dagar før fristen gjekk ut.

– Odd Isungset har med ein unik trott utført undersøkjande journalistikk som har vore avgjerande for å setje søkjelys på alle sider ved Nygaard-saka. Drapsforsøket på Nygaard var eit angrep på ytringsfridomen som verken politi eller politikarar forstod betydninga av før etter fleire år, seier styreleiar Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.

Nygaard vart livstruande skadd i drapsforsøket utanfor heimen sitt i Dagaliveien på Oslos vestkant. Det er alminneleg antatt at attentatet vart utført av ein person som handla etter ein fatwa om å drepe alle som gav ut boka «Sataniske vers», noko Nygaards forlag gjorde. Romanen er skriven av den indisk-engelske forfattaren Salman Rushdie, utgitt i 1988.

«Sataniske vers» vart skulda for å vere blasfemisk og utløyste omfattande protestar frå muslimsk hald.

Isungset har sidan attentatet i 1993 skrive to bøker – «Attentatet» (2000) og «Hvem skjøt William Nygaard?» (2010) – og stått bak fire TV-dokumentarar: «Attentatet i Dagaliveien» (1997), «Rikets tilstand» (2001) og «Blodsporene fra Dagaliveien» (2008) som alle gjekk på TV 2, og NRK-dokumentaren «Dødsdømt» (2012).

Dokumentaren «Blodsporene fra Dagaliveien» førte til at Nygaard-saka vart teken opp att i 2009.

